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Путин высказался о судьбе «Северного потока-2»

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о судьбе «Северного потока-2». По его мнению, строительство газопровода будет завершено. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

«"Северный поток-2", вне всяких сомнений, абсолютно выгодный проект как для экономики Европы в целом, так и для экономики Германии в частности», — сказал Путин. Он пояснил, что альтернативой для ЕС являются закупки американского сжиженного природного газа (СПГ). Однако такое сырье будет обходиться на 20 процентов дороже, чем российский трубопроводный газ. Результатом импорта более дорогого СПГ из США станет снижение конкурентоспособности экономики Германии, заключил Путин.

Глава государства выразил надежду, что новая американская администрация во главе с Джо Байденом будет уважать суверенитет Германии и других европейских государств, их право самостоятельно определять собственную энергетическую политику. Путин отметил, что действия США в отношении российского газопровода нарушают правила добросовестной конкуренции на мировых рынках.

Американский Сенат 11 декабря 2020 года одобрил оборонный бюджет, в который входят новые санкции против «Северного потока-2», а также против газопровода «Турецкий поток». До этого документ приняла Палата представителей, теперь его должен подписать президент.

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