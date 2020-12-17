Путин рассказал о борьбе с бедностью

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», рассказал о борьбе с бедностью в стране. «Ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, снижение доходов, мы видим это и понимаем. Сейчас около 20 миллионов человек за чертой бедности», — констатировал он.

Материалы по теме «Макароны в цене растут — с какой стати?» Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина

По его словам, сейчас в России 13,5 процента граждан живут за чертой бедности, но снизит этот показатель до 6,5 процента — амбициозная, но реальная цель. Президент добавил, что уровень безработицы в стране в начале года был 4,7 процента, сейчас подрос до 6,3 процента. Также в ходе пресс-конференции Путин сказал, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели.

Ранее Путин задался вопросом «Где деньги?», предназначенные для обеспечения населения бесплатными лекарствами от коронавируса. Также он говорил, что Россия начала слезать с так называемой «нефтяной иглы».