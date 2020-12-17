Путин задался вопросом «Где деньги?»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Рязанской области о том, куда ушли деньги, предназначенные для обеспечения населения бесплатными лекарствами от коронавируса. Об этом он говорил в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

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В ходе общения с журналистами он зачитал обращение жителя Рязанской области Коршунова Владимира. «Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно. Но этого нет. У нас все, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги?» — говорится в обращении. «Мне тоже очень интересно [где деньги]», — задался вопросом Путин.

Глава государства заявил, что власти страны выделили 10 миллиардов рублей регионам, чтобы те могли оперативно реагировать на пандемию коронавируса, в том числе закупку средств индивидуальной защиты. Пять миллиардов выделено на бесплатные лекарства людям, которые лечатся на дому.

Путин заявил, что, по его информации, деньги из федерального бюджета, предназначенные для Рязанской области, региону перечислены. «Почему там людям до сих пор не дают лекарственные препараты, непонятно», — резюмировал Путин. Президент пообещал разобраться с вопросом.