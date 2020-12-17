Путин попросил россиян не сердиться из-за падения доходов

Президент России Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут. При этом он попросил граждан не сердиться на то, что эти цифры не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет ТАСС.

Путин объяснил разницу падением доходов индивидуальных предпринимателей. По его прогнозу, доходы упадут примерно на три процента.

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Также президент указал, что в начале года уровень безработицы составлял 4,7 процента, а к декабрю дошел до 6,3 процента. По его словам, все, что власти делают в области поддержки экономики, связано с сохранением рабочих мест.

Реальными располагаемыми доходами называются доходы, после их пересчета с учетом инфляции и вычета обязательных платежей. Исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что в апреле-июне они были на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м, а в июле-сентябре — на 4,8 процента.

В ходе пресс-конференции Путин также рассказал об успехах в деле слезания с нефтяной иглы. По его словам, 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. При этом он признал, что зависимость от экспорта энергоресурсов остается большой.