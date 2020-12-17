Путин рассказал об устойчивости экономики России

Президент России Владимир Путин заявил о большей устойчивости российской экономики по сравнению с западными странами. Об этом он говорил в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

Материалы по теме «Макароны в цене растут — с какой стати?» Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина

По его словам, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 3,6 процента. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы. Меньше, чем в США», — сказал Путин. Он напомнил, что в некоторых странах ЕС падение экономики по итогам текущего года, по прогнозам, составит около 9 процентов.

Путин отметил, что промышленное производство России упало в 2020 году на 3 процента. Главным образом это произошло из-за сокращения добычи нефти в рамках весеннего соглашения ОПЕК+. По словам президента, сельское хозяйство России находится «в хорошей зоне», в удовлетворительном состоянии банковский сектор. Прибыль банков по итогам года составит 1,3 триллиона рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы, отметил глава государства.

Путин добавил, что госдолг России, который и так находится на низком уровне в 70 миллиардов долларов, сократился еще сильнее (минус 10 миллиардов). Причиной стало то, что Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства. Международные резервы увеличились: если в начале года они были 554,4 миллиарда долларов, то на 4 декабря достигли 587,7 миллиарда долларов.