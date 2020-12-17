Путин заявил об океане проблем

Пандемия коронавируса вызвала океан проблем, однако Россия встретила их достойно. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует ТАСС на своем канале в YouTube.

«При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, (...) и все-таки море, этот океан, он во всем мире расплескался», — отметил глава государства.

По словам Путина, Россия справилась с проблемами лучше, чем другие страны мира, которые гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб, и систем здравоохранения.

В ходе пресс-конференции президент также заявил о большей устойчивости российской экономики по сравнению с западными странами. По его словам, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 3,6 процента. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы. Меньше, чем в США», — сказал Путин.

Большая пресс-конференция главы государства в этом году проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Журналисты из регионов будут общаться с президентом удаленно, всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.