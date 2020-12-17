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Путин дал оценку системе здравоохранения России в период пандемии

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса оказалась более эффективной, чем во многих других странах. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, России удалось выиграть время благодаря оперативной реакции на распространение COVID-19 в Китае.

«Мы смогли быстро перепрофилировать часть медучреждений для борьбы с ковидом, ввели доплаты для врачей и для помогающих им студентов. Необходимое количество лекарств увеличили в два раза», — отметил Путин.

Он уточнил, что с начала пандемии было построено 40 центров для лечения пациентов с коронавирусом. «Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы», — заключил президент.

Большая пресс-конференция главы государства в этом году проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Всего были аккредитованы 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.

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