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В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса

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Фото: Сергей Киселев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 28 214 за сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 2 762 668, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 17 декабря.

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — 6711 — зарегистрировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3763 случаев заражения) и Московская область (1471 случаев). Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах (6 и 9 случаев соответственно).

Также за последние 24 часа умерли 587 пациентов с коронавирусом. Всего в стране скончались 49 151 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Выздоровевших после коронавируса россиян стало больше на 26 440 человек за сутки. В общей сложности с начала пандемии выписались 2 202 540 пациентов.

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