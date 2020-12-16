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В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 26 509. Общее количество случаев заражения достигло 2 734 454, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 16 декабря.

26 509
случаев заражения коронавирусом
выявлено в России за последние сутки

Заразившиеся есть во всех регионах страны. Больше всего случаев — 5028 — зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3758 случаев) и Московская область (1477 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 7 случаев соответственно).

Кроме того, за последние 24 часа умерли 596 пациентов с коронавирусом. Всего в стране скончались 48 564 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число выздоровевших увеличилось на 26 490 за сутки. В общей сложности выписались 2 176 100 пациентов.

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