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Назван способ предотвратить новые пики коронавируса в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предотвратить новые пики заболеваемости COVID-19 в России помогут ужесточение масочного режима в общественных местах и контроль за заболевшими и их родственниками. Такой способ РИА Новости назвала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«Надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимися на карантине», — сказала научная сотрудница.

Она отметила, часто рост заболеваемости в различных регионах связан с отношением населения к пандемии и правилам безопасности. По ее словам, власти вводят адекватные меры, но многие люди игнорируют их, и нужный результат не достигается.

Ранее российские ученые спрогнозировали дату нового пика в стране. Профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что он произойдет ближе к лету 2021 года. По другой информации, пик может быть зафиксирован до конца новогодних праздников.


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