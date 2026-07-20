Дефициту российского бюджета спрогнозировали сильный рост

ЦМАКП: Дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет семи триллионов рублей

В 2026 году дефицит федерального бюджета может вырасти до семи триллионов рублей, что на 1,3 триллиона рублей выше, чем в 2025-м. Об этом говорится в докладе «Принципы и ориентиры бюджетно-налоговой политики на послезавтра» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на который ссылаются «Известия».

В законе о бюджете на 2026 год дефицит установлен на уровне 3,8 триллиона рублей. При этом на госпортале «Электронный бюджет» цифры уже изменились до 4,8 триллиона, хотя поправки в документы не внесены.

За первые полгода расходы казны превысили доходы на 5,7 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что они сильно выбиваются из сезонной нормы последних лет своей равномерностью, поэтому итоговый разрыв в шесть-семь триллионов рублей выглядит реалистично.

Она напомнила, что принятые в июне нормы позволяют правительству занимать и расходовать средства без изменения законодательства, что косвенно свидетельствует о намерении выйти за рамки.

Ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев объяснил, что по доходам бюджета бьет крепкий рубль, снижающий нефтегазовую выручку и импорт, и падение прибыли компаний примерно на десять процентов. Отдельным фактором может стать рост дефицита бюджетов регионов до двух триллионов рублей, так что часть проблем придется решать за счет межбюджетных трансфертов.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов назвал сценарий дефицита бюджета на уровне семи триллионов рублей негативным, так как новые займы для его обслуживания разгонят инфляцию, а это заставит Банк России держать ключевую ставку на повышенном уровне.

Эксперты отмечают, что закрыть дефицит правительство может через новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), хотя с их продажей в последнее время возникают проблемы, через использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) и сокращение расходов на все сферы, не связанные с оборонными и социальными нуждами.

Ранее аналитики Telegram-канала MMI предположили, что дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет десяти триллионов рублей, если только часть его не будет переложена в региональные бюджеты, как это впервые случилось в прошлом году.