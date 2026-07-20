Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 20 июля 2026Экономика

Дефициту российского бюджета спрогнозировали сильный рост

ЦМАКП: Дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет семи триллионов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2026 году дефицит федерального бюджета может вырасти до семи триллионов рублей, что на 1,3 триллиона рублей выше, чем в 2025-м. Об этом говорится в докладе «Принципы и ориентиры бюджетно-налоговой политики на послезавтра» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на который ссылаются «Известия».

В законе о бюджете на 2026 год дефицит установлен на уровне 3,8 триллиона рублей. При этом на госпортале «Электронный бюджет» цифры уже изменились до 4,8 триллиона, хотя поправки в документы не внесены.

За первые полгода расходы казны превысили доходы на 5,7 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что они сильно выбиваются из сезонной нормы последних лет своей равномерностью, поэтому итоговый разрыв в шесть-семь триллионов рублей выглядит реалистично.

Она напомнила, что принятые в июне нормы позволяют правительству занимать и расходовать средства без изменения законодательства, что косвенно свидетельствует о намерении выйти за рамки.

Материалы по теме:
Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой
Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой
10 марта 2026
Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?
Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?
12 января 2026

Ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев объяснил, что по доходам бюджета бьет крепкий рубль, снижающий нефтегазовую выручку и импорт, и падение прибыли компаний примерно на десять процентов. Отдельным фактором может стать рост дефицита бюджетов регионов до двух триллионов рублей, так что часть проблем придется решать за счет межбюджетных трансфертов.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов назвал сценарий дефицита бюджета на уровне семи триллионов рублей негативным, так как новые займы для его обслуживания разгонят инфляцию, а это заставит Банк России держать ключевую ставку на повышенном уровне.

Эксперты отмечают, что закрыть дефицит правительство может через новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), хотя с их продажей в последнее время возникают проблемы, через использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) и сокращение расходов на все сферы, не связанные с оборонными и социальными нуждами.

Ранее аналитики Telegram-канала MMI предположили, что дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет десяти триллионов рублей, если только часть его не будет переложена в региональные бюджеты, как это впервые случилось в прошлом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    Болельщик проиграл почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026
    Группа россиян организовала съемки порно с несовершеннолетними
    Массовое отравление россиян в пятизвездочном отеле Турции опровергли
    Стало известно об отчаянном состоянии Зеленского после масштабной атаки на Киев
    Синоптик предупредил о 30-градусной жаре в Москве
    Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией»
    Рэпер Ганвест выиграл 180 миллионов на финале ЧМ-2026
    Ограничение отлова собак стоило российской чиновнице свободы
    Акции российского маркетплейса обвалились
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok