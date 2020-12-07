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Ученые спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве и Петербурге

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В Москве и Санкт-Петербурге пик по числу активных случаев заражения коронавирусом наступит в середине декабря. Такие прогнозы дали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), рассказал 7 декабря «Известиям» заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

По его словам, соответствующие данные были получены на основе созданной учеными математической модели прогнозирования распространения COVID-19. Таким образом выяснилось, что в Москве пик пандемии ожидается 10-12 декабря (149-151 тысяча инфицированных одновременно), а в Петербурге — 15-16 декабря (64-65 тысяч инфицированных одновременно).

По России пика заболеваемости можно ожидать 22 декабря при условии, что нынешние темы распространения вируса сохранятся. В таком случае к указанному сроку общее количество болеющих составит от 514 до 517 тысяч человек.

Модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning), разработанная учеными СПБГУ, использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше.

Ранее 7 декабря врач Андрей Цветков рассказал, что проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: врожденный иммунитет и вакцинация. Он отметил, что вакцина не способна дать стопроцентную защиту, если иммунная система работает не в полную силу, и второй уровень защиты должен лишь «подстегивать» иммунитет и помогать организму бороться с угрозой.

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