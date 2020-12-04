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Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией от коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто намерен привиться от коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В частности, Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета. Также в этот период рекомендовано воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация — это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», — сказала она. 

По словам Голиковой, на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска — учителям, медикам, социальным работникам, правоохранителям. Точный перечень приоритетных категорий утвердит Минздрав.

Ранее 4 декабря Голикова заявила, что все регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели. По ее словам, вакцинация уже началась в армии и Москве.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за первые пять часов запись совершили пять тысяч человек. Прививочные пункты заработают в Москве 5 декабря, всего в городе их 70.

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