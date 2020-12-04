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Пять тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что процесс записи на вакцинацию от коронавируса в столице начался, за первые пять часов на прививку записались пять тысяч человек. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что в числе подавших заявку те, кто больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью — учителя, врачи, соцработники.

Как сообщалось ранее, москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят. Прививку могут получить только те, кто прикреплен к столичным поликлиникам. Пункты на их базе будут работать с 8 утра до 8 вечера. На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V».

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что прививочные пункты заработают уже 5 декабря.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле.

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