Раскрыты данные о состоянии участников первого этапа испытаний «Спутник V»

Никто из добровольцев, испытывавших вакцину «Спутник V» на первом этапе, не заразился коронавирусом. Данные о состоянии участников исследований раскрыл один из организаторов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Трансляция выступления ведется на портале стопкоронавирус.рф.

По словам Тарасова, с момента проведения исследования прошло полгода, за добровольцами регулярно наблюдают, следя за их состоянием.

Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, он прошел регистрацию в августе. Испытания начались 18 июня. В исследовании приняли участие 38 добровольцев, первую группу выписали 15 июля, вторую — 20. По данным разработчиков, у участников испытания выработался иммунитет к инфекции.

14 октября президент Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», в декабре планируется ее ввод в гражданский оборот. Центр имени Чумакова разрабатывает третий препарат от коронавируса. Массовый выпуск запланирован на февраль 2021 года.