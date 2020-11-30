Россия
 
Последние новости
В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса
Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в России продлили на год
Диетолог назвала опасность куриных яиц для некоторых людей
Турция ввела новые ограничения для отдыхающих
Раскрыто возможное происхождение орудия убийства иранского физика-ядерщика
В Москве полиция со стрельбой задержала вооруженного пассажира такси
Тайно записывавший разговоры Кучмы охранник раскрыл детали «кассетного скандала»
Назван «враг» Су-57
Курс евро взлетел
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты данные о состоянии участников первого этапа испытаний «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Никто из добровольцев, испытывавших вакцину «Спутник V» на первом этапе, не заразился коронавирусом. Данные о состоянии участников исследований раскрыл один из организаторов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Трансляция выступления ведется на портале стопкоронавирус.рф.

По словам Тарасова, с момента проведения исследования прошло полгода, за добровольцами регулярно наблюдают, следя за их состоянием.

Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, он прошел регистрацию в августе. Испытания начались 18 июня. В исследовании приняли участие 38 добровольцев, первую группу выписали 15 июля, вторую — 20. По данным разработчиков, у участников испытания выработался иммунитет к инфекции.

14 октября президент Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», в декабре планируется ее ввод в гражданский оборот. Центр имени Чумакова разрабатывает третий препарат от коронавируса. Массовый выпуск запланирован на февраль 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Директор «Вектора» оценил необходимость вакцинирования для переболевших COVID-19
В России объявили о вакцинации от коронавируса пожилых добровольцев
Разработчик назвал сроки поступления вакцины «ЭпиВакКорона» в гражданский оборот