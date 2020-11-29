Директор «Вектора» оценил необходимость вакцинирования для переболевших COVID-19

Необходимость вакцинирования для переболевших коронавирусом зависит от того, какой иммунитет у них выработался. Так ее оценил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping. Его слова передает ТАСС.

По словам эксперта, у всех людей скорость снижения иммунитета различается, поэтому считать прививку нужной для всех переболевших будет неправильно. «Есть такие случаи, в которых после перенесенного заболевания формируется иммунитет, когда мы спустя полгода констатируем, что не происходит никаких значимых изменений», — пояснил он, уточнив, что в таких случаях устойчивость к вирусу формируется на годы вперед.

При этом, если иммунитет выработался не очень сильный, стоит провакцинироваться, чтобы его стимулировать, добавил Максютов.

Ранее эксперт спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, она закончился в 2021 году, когда у людей появится коллективный иммунитет. Для этого, как уточнил глава «Вектора», нужно привить половину населения.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.