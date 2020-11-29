Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, заявил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит РИА Новости.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — сказал Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

По его мнению, пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Среди них есть пептидная вакцина, рекомбинантная на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.