Вирусолог оценил возможность повторного заражения COVID-19

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев подтвердил возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает Telegram-канал «Пул №3».

«Первую инфекцию поймать просто, а дальше антитела остаются, и сложнее установить факт болезни. Вся история эволюции иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», — отметил специалист.

Кроме того, он дал свою оценку по поводу эффективности вакцины от COVID-19. «Вакцины, которые вызывают пожизненный иммунитет, разработаны к тем заболеваниям, которые сами вызывают пожизненный иммунитет — корь, краснуха, полиомиелит. А с коронавирусом ситуация другая: естественный иммунитет к коронавирусам — не пожизненный. Он достаточно быстро угасает. Просто наша иммунная система не видит в коронавирусе какой-то витальной угрозы», — объяснил Лукашев.

Он также отметил, что у экспертов в области медицины на данный момент недостаточно знаний, чтобы делать прогнозы.

16 сентября директор Александр Лукашев высказал мнение, что делать прививку от COVID-19 необходимо ежегодно, как в случае с иммунизацией против гриппа.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Позднее регистрацию прошла вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона». Ранее в ноябре в Кремле заявили, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется в ближайшие месяцы. Вакцинация населения будет исключительно добровольной.