Вирусолог спрогнозировал частоту вакцинации от COVID-19 для россиян

Вакцинироваться от коронавируса россиянам придется чаще одного раза в год, спрогнозировал вирусолог, экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов. Его словам приводит URA.RU в субботу, 21 ноября.

«Нам придется многократно вакцинироваться, дай бог, если окажется, что вакцина держит иммунитет год, то это уже будет неплохо», — сказал он.

В то же время Чепурнов отметил, что именно благодаря вакцинации можно добиться коллективного иммунитета.

16 сентября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев высказал мнение, что ставить прививку от COVID-19 необходимо ежегодно, как в случае с иммунизацией против гриппа.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Позднее регистрацию прошла вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона». Ранее в ноябре в Кремле заявили, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется в ближайшие месяцы. Вакцинация населения будет исключительно добровольной.