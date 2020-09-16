Названа дата начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре или с Нового года. Дату начала вакцинации назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

По словам Воробьева, сразу после завершения всех регистрационных мероприятий препарат от вируса поступит в регион, и начнется массовая вакцинация. Он отметил, что прививки от коронавируса в Подмосковье будут бесплатными. При этом губернатор подчеркнул, что сейчас уже идет третий этап клинических испытаний препарата.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев рассказал, что вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности. По его словам, сезонность других коронавирусов — с ноября по апрель.