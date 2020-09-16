Иммунитет от прививки и перенесенного COVID-19 сравнили

После вакцинации и перенесенного COVID-19 у человека вырабатывается разное количество антител к коронавирусу. Их сравнила главный врач Инфекционной клинической больницы №1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, сообщает РИА Новости.

По ее словам, у привитых людей по сравнению с переболевшими появляется более сильный и стойкий иммунитет, который не дает вирусу запускать патологические реакции, приводящие к развитию заболевания. Она отметила, что благодаря массовой вакцинации в стране появится популяционный иммунитет, который обезопасит в том числе тех, кому противопоказана прививка.

Сметанина уточнила, что уже получила вакцину, хорошо перенесла ее, и теперь у нее высокий уровень антител. «1600, в несколько раз выше, чем у переболевших», — сказала врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что переболевший коронавирусной инфекцией способен выделять вирус до трех месяцев. В России самый продолжительный подобный случай длился 48 дней. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что речь идет о неживом вирусе, который не заразен.

По данным службы, в некоторых регионах России антитела к вирусу есть у половины местного населения. Среди протестированных в «Инвитро» иммунитет выявлен у каждого шестого россиянина.