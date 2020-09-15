В некоторых российских регионах антитела к коронавирусу нашли у половины жителей

У половины населения некоторых российских регионов выявлены антитела к коронавирусу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого этапа исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19.

В службе отметили, что в июне-августа обследовано 74 тысячи человек в 26 субъектах. В результате выяснилось, что в разных регионах доля жителей с антителами к инфекции сильно разнилась. Самым низким показателем было 4,3 процента, самым высоким — 50,2 процента. О каких именно регионах идет речь, не уточняется. В еще 11 субъектах популяционный иммунитет составил более 20 процентов.

В компании «Инвитро» отметили, что согласно их данным, антитела к SARS-CoV-2 есть у каждого шестого гражданина (16,9 процента обследованных), передает РИА Новости.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников порадовался росту заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, это ускорит формирование иммунитета у населения. Вирусолог, бывший глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов на это ответил, что такими темпами иммунная защита сформируется через три года, при этом больницы могут быть перегружены.

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