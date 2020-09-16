В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России

Россия находится на плато по распространению коронавируса. Рост числа новых случаев есть, но представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценивает его как незначительный. Ее слова приводит ТАСС в среду, 16 сентября.

По ее словам, подъем заболеваемости наблюдается во многих европейских странах, но не в России. «Мы этого [подъема] не видим в России. В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное повышение», — констатировала Вуйнович.

Также она отметила, что российская система тестирования на коронавирус позволяет четко определить место нахождения инфекции и установить уровень смертности от COVID-19. Наработанный мировой опыт, по мнению Вуйнович, должен помочь своевременно выявлять очаги инфекции и не вводить ограничительных мер на федеральном уровне.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России — и вторую, и третью, и десятую. Чтобы они прекратились, необходима массовая вакцинация, считает ученый. Для иммунизации достаточного числа россиян необходимо ежемесячно выпускать около 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса.