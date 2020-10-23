Вирусолог оценил возможность заразиться коронавирусом через одежду и продукты

Возможность заразиться коронавирусом через одежду и продукты незначительна. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он указал, что чтобы заболеть COVID-19, в организм должна попасть определенная доза вируса. «Любой вирус, попавший на одежду, на продукты в магазине, на волосы, будет в любом случае сильно разбавлен, его концентрация снизится в десятки и сотни раз. Так что вероятность такого заражения крайне низкая, и учитывать ее в повседневной жизни не стоит», — пояснил вирусолог.

Ранее в Австралийском центре готовности к борьбе с заболеваниями вычислили срок жизни коронавируса на различных поверхностях. На стекле, денежных купюрах, предметах из нержавеющей стали он может оставаться активным до месяца. По мнению ученых, наибольшую опасность представляют экраны смартфонов, которые люди дезинфицируют нерегулярно.

В конце сентября таможенные органы Китая нашли частицы коронавируса на образцах и внешней упаковке продуктов, импортируемых из России.