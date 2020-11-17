Разработчик третьей российской вакцины от COVID-19 раскрыл сроки ее выпуска

Массовый выпуск третьей российской вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается центр имени Чумакова, начнется в феврале будущего года. Такие сроки телеканалу «Россия 24» раскрыл директор центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, если Минздрав одобрит результаты первой-второй фазы испытаний, в феврале центр будет готов начать выпуск вакцины. При этом уже организована соответствующая площадка и есть необходимое оборудование, пояснил Ишмухаметов.

Разработчик отметил, что центр сможет производить до десяти миллионов доз вакцины в год, а в дальнейшем это количество может быть увеличено. Ишмухаметов пояснил, что сейчас центр производит около 100 миллионов доз всех выпускаемых вакцин. Поэтому создание новой вакцины должно или потеснить производство старых, или же придется искать новые мощности.

Он также сообщил, что в рамках первой фазы исследований вакцина показала свою безопасность, побочных эффектов, кроме болезненности при уколе, у добровольцев не было. Говоря о результатах второй фазы исследований, директор центра отметил, что их можно будет подвести только по завершении этой процедуры.

Ранее главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров рассказал, что главным отличием российского препарата из института имени Чумакова в том, что он сделан не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. По его мнению, эта особенность препарата лучше всего защитит организм от COVID-19.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».