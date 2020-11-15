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Ученый назвал ключевую особенность российской вакцины от COVID-19

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров в беседе с URA.RU назвал ключевую особенность новой российской вакцины от коронавируса.

По его словам, главное отличие российского препарата из института имени Чумакова в том, что он сделан не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. «Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — заявил специалист.

По его мнению, эта особенность препарата лучше всего защитит организм от COVID-19. Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, «десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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