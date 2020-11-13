Минздрав оценил эффективность российских вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил эффективность российских вакцин от COVID-19 в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, эффективность российских препаратов составляет более 90 процентов, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа. «Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат», — пояснил Мурашко.

Министр уточнил, что для оценки эффективности вакцин должно пройти время.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что темпы распространения коронавируса замедлятся, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Сроки начала снижения заболеваемости зависят от того, насколько тщательно люди будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.