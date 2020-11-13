Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России. Он рассказал в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что ситуация с коронавирусом в стране очень напряженная. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тысяч человек», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что сейчас в стране свободно 18-19 процентов коек для пациентов с коронавирусом, однако более 30 регионов имеют загрузку коечного фонда на уровне 90 процентов. Также, по его словам, 75 процентов заболевших находятся на амбулаторном лечении, 25 процентов лечат в стационарах. Мурашко отметил, что в данный момент нагрузка на медицинскую систему крайне высокая.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что темпы распространения коронавируса замедлятся, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Сроки начала снижения заболеваемости зависят от того, насколько тщательно люди будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.