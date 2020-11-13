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Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны страны на 2021-2025 годы. Документ опубликован на портале правовой информации.

План состоит из серии документов военного планирования, однако его содержание засекречено. «Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», — говорится в указе.

Документ вступил в силу в день подписания.

Предыдущий план обороны на 2016–2020 годы вводился в действие с 1 января 2016 года. В декабре 2014 года Путин ввел в действие новую военную доктрину страны. Ее основным отличием стало расширение перечня внутренних и внешних угроз за счет включения в их состав действий по дестабилизации социально-политической обстановки в стране, информационного воздействия на население с целью подрыва исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества, а также разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

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