Опубликованы детали нового плана обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый план обороны страны и концепцию развития вооруженных сил до 2030 года. Детали плана опубликовало государственное агентство БЕЛТА.

Согласно документам, Минск намерен сохранить статус «донора безопасности», а основная функция армии страны заключается в недопущении войны и защите суверенитета и независимости страны. «В случае агрессии [армия] должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику», — говорится в концепции развития вооруженных сил.

Как подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, в новом плане обороны уделено больше внимания стратегическому сдерживанию и предотвращению агрессии в отношении Белоруссии. «Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране — это тоже вопросы обороны», — добавил он.

Стратегия развития армии также предполагает продолжение военного сотрудничества с дружественными странами.

Ранее Лукашенко заявил, что его беспокоит нарастание военной мощи соседних государств и противостояние «мировых центров силы», в числе которых он назвал США, ЕС, Россию и Китай. По мнению белорусского лидера, назревает новый передел мира.

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