В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит известного антидепрессанта в аптеках

Производитель известного антидепрессанта «Триттико» не сообщал в Росздравнадзор о приостановке или прекращении его выпуска. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Так в Росздравнадзоре отреагировали на информацию о дефиците «Триттико» в аптеках. Там добавили, что в 2020 году в гражданский оборот выпустили одну серию препарата из 49 260 упаковок, это произошло 25 августа.

Ранее 12 ноября стало известно, что несколько аптечных сетей столкнулись с нехваткой «Тритиико» от итальянской фармкомпании Angelini – о дефиците сообщали «Неофарм», «Ригла», «36,6», «Магнит аптека». Глава сети «Неофарм» Евгений Нефаньтев заявил РБК, что нехватка препарата фиксируется больше месяца. Дефицитом лекарства также обеспокоились врачи – препарат помогает пациентам оставаться в стабильном состоянии, и без него здоровье может ухудшиться либо стать тяжелее, чем было в начале лечения.

Представитель Angelini рассказал, что поменялась система маркировки лекарства, поэтому на введение в гражданский оборот уходит больше времени, чем обычно. Он добавил, что на поставку препарата в аптеки повлияло изменение структуры логической цепи, но он уже ввезен в Россию. В пресс-службе единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ заявили, что Росздравнадзор разрешил производителю продолжать поставку немаркированных упаковок.