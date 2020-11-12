Горячую линию Минпромторга по маркировке лекарств расширили

На фоне пандемии Минпромторг России обеспечил возможность использовать горячую линию по маркировке лекарств для обращений всех участников оборота препаратов — регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что такой механизм оперативного реагирования играет особенно важную роль в бесперебойном обеспечении российских граждан лекарственными препаратами и необходимыми медицинскими изделиями.

Горячую линию создали на базе подведомственного Минпромторгу России ФБУ «ГИЛС и НП» в январе 2019 года для работы с производителями в ходе подготовки к обязательной маркировке лекарств. За это время поступило больше 10 тысяч обращений. В настоящий момент на линию можно обращаться по всем вопросам функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщать обо всех случаях задержки выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот, а также о срывах поставок маркированных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой.

Участники оборота лекарств также могут получить консультацию по всем законодательным актам могут получить консультацию относительно всех законодательных актов по маркировке лекарственных препаратов, а также получить дополнительную информацию о ходе внедрения системы маркировки на территории России.