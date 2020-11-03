Кабмин поддержал предложение «Единой России» об упрощении маркировки лекарств

Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой России» и находится на постоянном контроле, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения правительства и Центра развития перспективных технологий, который занимается в том числе маркировкой препаратов, упростить эту процедуру и отказаться от платы за нее, сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Генсовета напомнил, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в правительство соответствующие предложения. Инициативы группы, по словам Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов», что привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

Андрей Турчак также поблагодарил главу правительства за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Отметив при этом, что тема маркировки лекарств и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России» также напомнил про результаты мониторинга, который провел партпроект «Народный контроль». Активисты проверили наличие препаратов от коронавируса в более чем 2500 аптек в 45 регионах России. Выяснилось, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет даже этой возможности. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.