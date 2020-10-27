Неравнодушных людей привлекут к разным видам помощи — от доставки продуктов и лекарств до ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», — отмечал ранее председатель партии Дмитрий Медведев.

В сообщении парти подчеркивается, что эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции. По мнению экспертов, в современном волонтерском движении на первый план выходит добрососедство — когда люди объединяются локально для оказания помощи другу другу в решении проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».

«На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое количество людей нуждается в помощи и заботе. С начала пандемии коронавируса [волонтерские] центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров "Единой России" не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», — сообщил Андрей Турчак.

Весной 2020 года партия развернула центры нового типа во всех 85 регионах России. Первый из них — в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов — врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи.

«У каждого добровольца есть телефонная книжка с контактами друзей, знакомых. Есть контакты пожилых людей, которые живут непосредственно рядом с ним. Люди готовы объединяться — им нужно только помочь. И мы считаем, что волонтерский корпус "Единой России" может решить эту задачу», — считает сопредседатель рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

По ее мнению, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля».

Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.