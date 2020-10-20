Отбиравшего квартиры депутата решили выгнать из «Единой России»

Депутата Госсовета Чувашии, члена «Единой России» Владимира Михайлова, которого обвиняют в отъеме квартир у собственников, решили выгнать из партии. Такое решение приняла комиссия по этике, пишет «Правда ПФО» со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Партия обвинила Михайлова в организации незаконной схемы. Утверждается, что депутат предоставлял в долг средства социально незащищенным гражданам под слишком высокий процент, понимая, что люди не смогут вернуть ему деньги. Затем Михайлов забирал у них в счет долга квартиры и участки. По данным сайта «Блокнот», в результате его действий пострадали больше десяти собственников, которые не смогли доказать свою правоту в суде, так как все сделки оформлялись по закону.

«Опираясь на многочисленные свидетельства и жалобы, мы приняли такое решение. Оно было единогласным: гнать таких из партии. Подобного рода деятельность недопустима для члена партии. Ничего общего с такими людьми "Единая Россия" иметь не должна», — прокомментировал ситуацию заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. На ближайшем заседании президиум генсовета ЕР должен принять в отношении Михайлова окончательное решение.

В сентябре этого года депутаты из поселка Дубовый Мыс Хабаровского края решили нажиться на затопленных домах и оформили на себя компенсации. Местные жители рассказали, что постройки незаконно оказались в списке объектов, непригодных для проживания. В итоге пострадавшие собственники остались без выплат, одной из них удалось получить средства только после того, как треснул фундамент ее дома.

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