Россиянка подарила чиновнику попкорн из-за скандального дома

В столице Башкирии Уфе продолжаются разбирательства из-за строительства скандальной высотки на улице Шота Руставели. Местная жительница, выступающая против стройки, принесла в городскую администрацию несколько пакетов воздушной кукурузы. Об этом пишет «Уфа1.ру».

Активистка Алла Яковлева оставила необычный подарок рядом с ящиком для обращений граждан. На каждом пакете она разместила записки, в которых отмечается, что застройщик — холдинг «ПСК-6» — обманул главу региона Радия Хабирова и недовольных жильцов и не собирается прекращать работы. По словам женщины, он просто заморозит строительство на некоторое время, а позже возобновит его. В заключении Яковлева пожелала Хабирову «приятного просмотра».

Глава региона ранее запретил возведение дома, заявив, что «хочет взять попкорн и посмотреть, что там будет дальше».

Жители начали бороться с застройщиком в марте 2020 года. Они требовали запретить возведение здания, так как опасались за свои дома, которые могли рухнуть из-за работ на грунте. Местный горожанин рассказал, что на спорном участке хотели оборудовать парковку, для чего и собирали подписи. В итоге территорию без согласия жильцов выдели застройщику, при этом нарушив запрет на точечную застройку. В июне россияне перешли к решительным действиям — стали ломать строительные ограждения и ложиться на землю перед техникой.

В сентябре на место возведения 34-этажного дома приезжал глава Башкортостана. Он пообщался с местными жителями и выслушал их жалобы по поводу строительства, которое может быть опасным для находящихся поблизости зданий. Позже на своем официальном сайте он написал, что запрещает строительство, «упрется копытами» в пику строителям и проконтролирует, как исполняют его требование.

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