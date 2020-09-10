В российском городе гаражи завалили новым асфальтом

В одном из российских городов рабочие, выполнявшие ремонт дороги, завалили гаражный кооператив новым асфальтом. Об этом сообщает «ProUfu.ru».

После дорожных работ владельцы некоторых гаражей кооператива «Салют» Орджоникидзевского района в Уфе не смогли открыть их двери и добраться до машин. Причиной этому послужило новое покрытие, которое уложили некачественно. Рабочие фактически завалили дорогу смесью и не разровняли ее катком. В итоге она застыла и заблокировала доступ к нескольким помещениям. Чтобы осветить проблему, местные жители обратились в редакцию издания, которое сравнило дорогу со стиральной доской.

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Недовольные владельцы гаражей попытались узнать, кто выполнял работы, и почему это сделали таким образом. Они выяснили, что в кооператив приезжал трактор, используемый «Региональным управлением строительства технологических автомобильных магистралей». Однако подрядчик заявил, что не имеет отношения к новому покрытию в «Салюте». На данный момент проблема в кооперативе остается.

Ранее сообщалось, что в Саратове новая дорога на улице Мичурина провалилась сквозь землю. Это произошло из-за протечки в трубах. Вскоре службы отремонтировали проблемный участок и пообещали заасфальтировать его в ближайшее время. Пока дорогу не привели в порядок, местные жители успели поделиться фотографиями огромной дыры в социальных сетях.

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