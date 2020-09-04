Тротуары в российском городе впечатлили полпреда Путина

Тротуары в российском Кургане впечатлили полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, который приехал в город с официальным визитом. Об этом сообщает «Область 45».

Полпред Владимира Путина провел в Кургане заседание Совета по экономической политике и во время своей речи заявил, что город произвел на него хорошее впечатление. «Курган меняется. Тут появляются виадуки, а также много тротуаров, что было не характерно для города во время моих прошлых поездок», — рассказал он. Помимо всего прочего полпред похвалил местных жителей и подчеркнул важность поддержки со стороны инвесторов для развития инфраструктуры Кургана.

Главной целью визита Цуканова было посещение сельскохозяйственных предприятий и контроль за возведением новых объектов. Вместе с губернатором области Вадимом Шумковым полпред посетил предприятия «Курганское» с его комбикормовым заводом, элеватором, цехом убоя и разделки мяса и «Картофель». По сообщению портала «Область 45», позже Цуканов подчеркнул, что из-за погодных условий Урал — сложный для земледелия регион. Он также пообещал оказать Курганской области необходимую поддержку.

В июле 2020 года под впечатлением от дорожного покрытия остался депутат Орловской области. Он выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей. Чтобы проверить качество полотна, экспертиза не понадобилась. Депутат смог голыми руками порвать покрытие. Оказалось, что новую дорогу положили сразу на щебенку без нанесения эмульсии.

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