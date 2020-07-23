Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Игорь Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие. Фото ревизии он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Предполагаю, что если бы я не остановился, то мог бы демонтировать большой участок покрытия на этой дороге», — написал Вдовин, приложив снимки с разрушенной дорогой. Он объяснил, что асфальт положили без предварительного нанесения специальной эмульсии, в некоторых местах — сразу на щебенку.

«Насколько я понимаю, у подрядчика стоит задача, как можно быстрее освоить выделенные деньги, невзирая на качество. И это происходит на центральных дорогах нашего города!» — возмутился депутат.

В прошлом году жители Калужской области попытались решить проблему с бездорожьем и застелили коврами дорогу в районе трассы М-3 «Украина». На опубликованных в сети снимках видно, что по коврам регулярно ездят машины. Таким образом владельцы дач в районе трассы избавились от трудностей с грунтовкой, мешающей им проехать после дождей.