Жителей российского города обязали платить за ямы

Жителей Ярославля с 1 июля 2020 года обязали платить за ямы — теперь ремонт дворов будет производиться только за счет россиян. Предполагается, что деньги будут собирать не в виде ежемесячного платежа, а по мере необходимости. Об этом пишет портал 76.RU.
Нововведение коснулось жителей многоэтажек, у которых в договоре с управляющими компаниями не прописан индивидуальный тариф на содержание жилья. По словам представителя жилинспекции, речь идет о небольшом ремонте асфальта, с которым в состоянии справиться сами коммунальщики. После всех работ они должны выставить счет гражданам.
Территории должны относиться к жилым домам — это могут быть, например, тротуары, подходы к подъездам, проезжая часть и прочие заасфальтированные участки. Власти считают, что такой механизм только ускорит ликвидацию ям: не придется проводить собрания и можно будет принять решение о благоустройстве по факту.
Счета за ремонт будут включать жильцам в коммунальные платежки. Сумму распределят между собственниками квартир пропорционально занимаемой ими площади. Сообщается, что аналогичный механизм уже действует в Рыбинске, только там плату берут ежемесячно, а не по факту работ.