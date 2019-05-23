Ямы на российских дорогах «починили» коврами

В Калужской области местные жители, борясь с бездорожьем, застели коврами дорогу между поселками в районе трассы М-3 «Украина». Об этом сообщается на сайте телеканала «Ника». Фото устланной коврами дороги появились в соцсетях.

На опубликованных снимках видно, что по коврам регулярно ездят машины. Уточняется, что таким образом владельцы дач в районе трассы решили проблему с грунтовкой, мешающей им проехать после дождей.

В апреле во дворе жилого дома в Мурманске утки облюбовали лужи, образовавшиеся в глубоких дорожных ямах. Видео, на котором две птицы плавают в огромной луже, полощут клювы и отряхиваются от воды, появилось в сети.

Ранее в Росавтодоре пообещали положить на российские дороги суперасфальт. Он будет долговечнее обычного в два раза — 12 лет вместо 4-5. В ближайшие два года его уложат на тысяче километров трасс.

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