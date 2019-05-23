Российские чиновники озадачились поисками устланной коврами дороги

В Калужской области не могут найти устланную коврами межпоселковую дорогу, фото которой появились в соцсетях. Об этом заявил помощник министра дорожного хозяйства региона Руслан Битиев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, пользователи сети, к которым обращались чиновники, не могут пояснить месторасположение проблемной дороги. Битиев сделал вывод, что дорога не находится в ведении региональных властей. Он отметил, что она может быть бесхозной.

Собеседник радиостанции добавил, что поиски дороги продолжаются — местные власти «включились в эту историю».

Ранее 23 мая сообщалось, что жители Калужской области, борясь с бездорожьем, застелили коврами дорогу между поселками в районе трассы М-3 «Украина». На опубликованных снимках видно, что по коврам регулярно ездят машины. Уточнялось, что таким образом владельцы дач в районе трассы решили проблему с грунтовкой, мешающей им проехать после дождей.

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