Утки поселились в лужах разбитой дороги в российском городе

Доска почета и позора Мурманска / ВКонтакте

Во дворе жилого дома в Мурманске утки облюбовали лужи, образовавшиеся в глубоких дорожных ямах. Видеозапись их купания опубликована в группе «Доска почета и позора Мурманска» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как две птицы плавают в огромной луже, полощут клювы и отряхиваются от воды.

«Со стороны кажется, что это просто лужи. На самом деле это очень глубокие ямы. У нас во дворе невозможно проехать через эти ямы, машины с полным приводом застревают», — сказала автор видео, добавив, что по этой дороге и ходить невозможно, потому что везде лед.

Женщина сообщила «Комсомольской правде», что утки гостили во дворе недолго и улетели в тот же день.

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