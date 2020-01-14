В России придумали новый способ укрепить дороги: речь идет о графеновых нанотрубках, которые укладывают вместе с асфальтом. Экспериментальный участок появился на федеральной трассе «Дон». Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Роснано».

Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть. Тестирование показало, что такие дороги становятся более устойчивыми к образованию трещин и колеи. «Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах», — рассказали производители.

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Технология такова: нанотрубки вводятся в битум, а последний добавляется в асфальтобетон. В результате материал становится более устойчивым к образованию колеи на 67 процентов, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5 процента.

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540 километров.

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