На освещение участка трассы «Дон» потратят 790 миллионов рублей

На освещение участка трассы М4 «Дон» в обход города Павловск и села Лосево Воронежской области из федерального бюджета направят 790,4 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Подрядчик должен будет оборудовать электроосвещение и электроснабжение на участке трассы с 633 по 715 километр. Протяженность линий электроосвещения составит 71,7 километра, на трассе планируется установить 4991 светодиодный фонарь. Кроме того, там нужно будет оборудовать заземление и молниезащиту.
Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540 километров.
Развитие дорог отвечает целям сразу двух национальных проектов: «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они рассчитаны до 2024 года.