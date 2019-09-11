Проект моста через Лену согласуют в правительстве

Власти Якутии планируют инициировать концессионное соглашение о строительстве моста через реку Лену после того, как получат положительное заключение экономического блока правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Айсена Николаева.

«Мы заканчиваем отработку с экономическим блоком правительства, и уже после того как, я надеюсь, окончательное положительное заключение даст экономический блок, мы будем инициировать строительство моста по принципу частной концессионной инициативы», — сказал он.

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По словам Николаева, строительство должно быть завершено к 2024-2025 году.

Предполагается, что открытие моста приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза — до шести миллионов тонн в год. Строительство реализовывается в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Согласно ему, на это направление до 2024 года планируется израсходовать более 620 миллиардов рублей.

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