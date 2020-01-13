Стало известно о недостоверности данных о качестве российских дорог

Власти российских регионов предоставляли недостоверные данные о снижении числа аварийно-опасных участков на дорогах. Об этом стало известно по результатам проверки качества, проведенной Счетной палатой, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Например, в Ярославской агломерации, по данным на 2018 год, аварийные участки отсутствуют. При этом по подсчетам ГИБДД, на которые ссылаются аудиторы, там зафиксировано 40 таких участков. Кроме того, в Улан-Удэнской агломерации аварийность выросла на 194 процента, в то время как власти региона говорили о снижении на 76 процентов. Рост числа ДТП, указали в Счетной палате, увеличился в Приморском крае, а также в Волгоградской и Омской областях.

Материалы по теме Дорожный вектор Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень

В ряде случаев при планировании ремонта на дорогах не все контракты предусматривали мероприятия, связанные с обеспечением безопасности движения, что, указали в Счетной палате, может служить предпосылкой возникновения новых мест концентрации ДТП. В частности, в 2017 и 2018 годах более трети аварий было связано именно с подобными нарушениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!