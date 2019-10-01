Российские дороги отремонтировали вопреки дождям

В Сыктывкаре (Республика Коми) полностью завершили дорожные работы, запланированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Об этом во вторник, 1 октября, сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что ремонт дорог в Сыктывкаре начался в апреле и завершился 30 сентября. Всего было отремонтировано 26 участков дорог протяженностью более 35 километров. Кроме того, в ходе работ было установлено более 2250 метров ограждений, а также построено более 5,1 километра наружного освещения.

В общей сложности на ремонт дорог в городе в рамках нацпроекта было направлено около 493 миллионов рублей, из них 400 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета.

Как пояснили ТАСС в администрации Сыктывкара, все запланированные работы удалось выполнить в срок, несмотря на то, что все лето в регионе шли проливные дожди. Это стало возможным благодаря большой подготовительной работе, уточнили в администрации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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