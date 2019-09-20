В Приамурье отчитались о ремонте пострадавших от паводка дорог

Ремонтные работы в пострадавших от паводка районах Амурской области закончатся в срок или даже раньше. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«По контрактам дата окончания дорожных работ — 31 октября», — указано в сообщении. Власти подчеркнули, что работы на многих объектах могут быть окончены раньше запланированного. Также отмечается, что риски невыполнения контрактных сроков отсутствуют.

При этом, по словам губернатора региона Василия Орлова, планы на ремонт дорожного покрытия на следующий год будут сформированы до 15 октября.

С конца июля в Приамурье действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за паводка пострадали 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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