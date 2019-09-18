Забайкалье похвасталось первой отремонтированной дорогой

В Забайкальском крае завершили ремонт первой дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в среду, 18 сентября, сообщается на официальном портале региона.

Как отмечается, речь идет о дороге к поселку Дровяная Улетовского района. «Дорога была выбрана в первый год реализации нацпроекта в Забайкалье, поскольку долгое время находилась в ненормативном состоянии, хотя она обеспечивает проезд к воинской части, Татауровскому угольному разрезу и поселку ЗАТО Горный», — пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.

По его словам, работы начались в середине июля и были завершены почти на два месяца раньше запланированных сроков. В ходе ремонта на дороге уложили новое асфальтобетонное покрытие, в настоящее время там устанавливаются дорожные знаки и ограждение.

Ожидается, что в 2019 году в Забайкалье отремонтируют еще порядка 90 километров и построят около 10 километров дорог. Кроме того, планируется реконструировать мостовой переход на автодороге Дарасун – Госграница с Монголией и построить два моста по пути к селу Беклемишево Читинского района. Всего регион направит на развитие дорожной сети в рамках нацпроекта свыше 21 миллиарда рублей до 2024 года.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!